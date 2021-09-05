Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan'ın Erikli sahilinde meydana gelen yangında pazar yerinde bulunan bir tezgahtaki elektrik kontağından sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

DÜKKANLARA SIÇRADI

Hızla büyüyen yangına ilk müdahale, bölgede bulunan belediye ekiplerince yapıldı. Yangın söndürme toplarının da kullanıldığı yangın sırasında petrol türevi eşyaların da tutuşması üzerine alevler büyüdü ve diğer dükkanlara da sıçradı.

PANİK YAŞANDI

Alevlere müdahale etmek üzere daha sonra takviye ekipler de gelirken, yangının yayıldığı zamanlarda ise çevredeki vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

9 DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Uzun çalışmaların ardından ardından alevler kontrol altına alınırken, 9 dükkan kullanılamaz hale geldi ve bazı dükkanlar da hasar gördü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı.

Silivri'de fabrika yangını! Müdahale sürüyor Son dakika haberine göre; Silivri'de bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Enflasyon yangını dünyayı sardı Tüm dünyada enflasyon yangını devam ediyor. Yılbaşından bu yana ABD’de enflasyon oranı yüzde 1,4’ten 5,4’e yükselerek yüzde 285 artış gösterdi. Bu rakam son 20 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Avro Bölgesi’nde ise ocak ayından bu yana enflasyon oranı yüzde 233 arttı. Almanya, Fransa ve İtalya’da da tarihî rekorlar kırılıyor. Global piyasalarda yaşanan enflasyonist ortamdan Türkiye de etkilendi. Ancak Türkiye’de ocak ayında 15,6 olan enflasyon oranı, ağustosta sadece yüzde 23 artarak 19,25’e geldi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlar hakkında açıklama Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.







