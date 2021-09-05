İlçede sahil kıyısına vuran tonlarca tomruk, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından toplandı.
HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
Sel felaketi sonrası karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopan Türkeli ilçesinde hayat normale dönüyor.
KASIM AYI İÇİNDE ULAŞIMA AÇILACAK
Sel nedeniyle yıkılan Türkeli - Çatalzeytin köprüsü yerine geçici yapılan köprünün ardından kalıcı köprünün yapımına başlandı. Köprünün Kasım ayı içerisinde yapımı tamamlanarak ulaşıma açılacağı bildirildi.
Selin vurduğu Bozkurt'ta balıkçılar 'Vira Bismillah' diyemedi Geçtiğimiz haftalarda sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, av sezonunun 1 Eylül'de başlamasına rağmen balıkçılar Karadeniz'e açılamadı.
Ağustos ayında otomotiv ihracatı 2,4 milyar dolara yükseldi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı, geçen yıla göre yüzde 57 arttı. Otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı 2,4 milyar dolar oldu.
Pandemide yazılımın yükselişi Türkiye bilişim sektörünün referans noktası “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500” ödül törenine sayılı günler kaldı.