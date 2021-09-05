Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Bu yıl 143 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

1 Ocak'tan itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendi. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.