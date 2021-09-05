Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörö örgütü PKK, Suriye'de düzenlediği hain saldırılarılarla sivilleri katlediyor. Afrin'in merkezinde yine sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü, 3 kişiyi katletti. Saldırıda 3'ü çocuk 6 vatandaşın da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

3'ü ÇOCUK 6 MASUM SİVİL KATLEDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3’ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadelemiz devam edecek" denildi.

MSB: 'Pençe Şimşek bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi' Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında bulunan 5 teröristin komando ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.