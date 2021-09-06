Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay | AKSARAY

Prof. Dr. Ali Erbaş Erbaş şunları kaydetti: Dünyanın önemli meseleleri var. Söz konusu meseleler Müslümanları İslam’a yabanlaştıran, İslam coğrafyasını barışa, huzura hasret bırakan temel badirelerdir. Dünyamız savaşlar salgınlar yoksulluk terör ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihin en zor dönemlerini yaşamaktadır. İslam dünyası olarak da ciddi zorluklar, sıkıntılar ve problemler yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. İnsanlığı kuşatan bütün bu olumsuz tabloların arkasında bilgi inanç ve hayat tasavvuru ekseninde savrulmaların yer aldığını görüyoruz.

Şu açık hakikati görmek ve iyi anlamak gerekir. Bilgi üretmeyenler kendilerine sunulan bilginin takipçisi hatta mahkûmu olmaya mecburdur. Maalesef günümüz İslam dünyası bilim teknik tıp sosyal bilimler dahası ilahiyat alanında dahi bilgi üretme, bilgiyi güncelleme değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda yeterince başarılı değil. Bugün dünyayı yöneten bir avuç azınlık kendi egemenliklerini devam ettirmek için diğer toplumları cahil bırakmakta, küresel boyutta algı operasyonları ve sanal gündemlerle meşgul etmektedirler. Bu oyunlara bizim önderler, rehberler ve imam hatip nesli olarak gelmememiz lazım.

Maalesef İslam dünyasında dinin doğru anlaşılmamasını da kabul etmek zorundayız. Bunun pek çok sebebi var. İslam’ın küresel müdahalelere maruz kaldığını herkes görüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e çok sert tepki Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filisitinlilere saldırmasına ilişkin, "Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okundu ve dualar edildi." dedi.