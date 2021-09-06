Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IKBY Başbakanlığından CHP heyetinin Barzani ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede, Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı belirtilen açıklamada "CHP Başkan Yardımcısı, partisinin Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını IKBY Başbakanı'na iletip, böylesi yüksek bir heyetle ilk defa IKBY'ye gelmekten de memnuniyetlerini dile getirdi." ifadesi yer aldı. Açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın, ziyaret amaçlarının Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve CHP'nin ortak öneme sahip konulardaki görüşünü ifade etmek olduğunu söylediği aktarıldı. CHP heyeti, eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.