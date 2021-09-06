Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Teşkilat Başkanlığı’ndan milletvekillerine gönderilen yazıda, saha çalışmalarını ‘Genel Siyaset’ ve ‘İlinizde saha çalışmaları sırasında karşılaştığınız meseleler’ başlıkları altında değerlendirmesi talep edildi. Ayrıca, raporun 10 Eylül’e kadar hazırlanması istendi. Milletvekilleri, ekonomi ve siyasal gelişmeler, kültürel/toplumsal olaylar, sosyal medya gündemi gibi alanlarda edindikleri izlenimleri rapora aktaracak. Ayrıca, vatandaşların beklentilerini ve kendi önerilerini de raporda anlatacak olan milletvekilleri, il teşkilatı ile ilgili beklenti ve eleştirileri sıralayacak, teşkilat performansını da değerlendirecek.

AK Parti daha sonra milletvekillerinden gelen değerlendirmeleri tek bir raporda toplayacak. Bu rapor doğrultusunda da varsa eksikliklerin giderilmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası çıkarılacak. Söz konusu hazırlanacak yol haritasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

AK Parti, 19 yılda yaptıklarını kitapçıkla anlattı "Hem teşkilat mensuplarımızın hem de tüm milletimizin bugüne kadar hizmete sunduğumuz önemli çalışmalarla ilgili bilgilerini tazelemeyi hedefledik"

AK Parti'nin yeni anayasa taslağı: İyileştirilmiş başkanlık sistemi AK Parti, yaz boyu sürdüreceği yeni anayasa çalışmaları kapsamında, yasama ve yürütme ilişkilerini masaya yatırdı. Cumhurbaşkanının kararname yetki çerçevesinin yeniden belirlenmesi, gensoru ve güvenoyu gibi seçeneklerle Meclis’in denetim yetkisinin artırılması gibi formüller üzerinde duruluyor.