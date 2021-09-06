Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da orman yangını çıktı.

YANGIN ÇIKTI

Merkez ilçe Antakya’da bulunan Habibi-Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Rüzgarın etkisi ile yayılan yangına, kısa süre de müdahale edilirken, dağın etek kısımlarındaki alevler söndürüldü. Yangına 1 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve 100 işçi müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını sabah kontrol altına alınabildi.

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Emendere Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bodrum'da orman yangını Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle Milas'taki yangın kontrol altına alındı. Bodrum'daki yangına ise müdahaleler sürüyor.