Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları döneminde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Türk Hava Kurumu'ndan istifa haberi geldi. THK Başkanı Cenap Aşçı, kayyumluk görevinden alınması için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.
Yaklaşık 3 yıl önce kurumu yönetmek üzere atanan Aşçı, son dönemde meydana gelen orman yangınlarında THK'nın ve kendisinin linç kampanyasına maruz kaldığını belirtti.
THK bahçesi hurdalık gibi Her yangında gündeme gelen Türk Hava Kurumunun bahçesi âdeta hurdalık gibi. CHP’li belediyelerin para toplayıp ayağa kaldırmayı planladığı uçakların hâli evlere şenlik.
96 yıllık THK’nın içini boşalttılar THK’nın bir önceki dönem başkan adayı Erdal Dursun, eski başkan Kürşat Atılgan’ın FETÖ bağlantılı olduğunu iddia ederek “Darbeci Akın Öztürk’le sıkı ilişkileri vardı. SBK’nın sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile kurumu büyük borca soktular” dedi.
THK da kiralık uçak kullanıyor Türk Hava Kurumunun yangına uygun uçağı yok. Mevcutlar da yeterince su tutamıyor. Bu yüzden Rusya’dan uçak ve helikopter kiralanıyor.