Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antakya’ya bağlı Ballıöz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 dozer ve 25 işçi ile müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediyor Hatay’da orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Beyoğlu'nda tarihi otelde yangın Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlar hakkında açıklama Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.