Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim Meydanı metro istasyonunda saat 15.30 meydana gelen olayda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi, metronun istasyona yanaştığı sırada bir anda kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağır yaralı olarak rayların altından çıkarılan E.I (23) isimli şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Olay nedeniyle M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda seferler geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri ise istasyon girişlerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı açıklandı.

“ŞAHSIN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK AMA KENDİSİ ATLADI”

Genç şahsın intihar girişiminde bulunduğu metroda olan görgü tanığı olan kadın ise ”İşten geliyordum. Hacıosman metrosundan Yenikapı’ya. Metro birden sarsıldı. Şahsın düştüğünü gördük ama kendisi atladı. Sonra bizi dışarı çıkardılar, gerisini göremedik. Biz düştü sandık ama kendi atladı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık , çok korktuk. Sonra kapılar açıldı ve hemen dışarı çıktık” diye konuştu.

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