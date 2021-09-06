Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Bölgesi için yapılan fırtına uyarısının ardından, yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşullarının olacağı gerekçesiyle iptal ettiğini bildirdi.

İPTAL OLAN SEFERLER

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı,,07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli Gökçeada'da yarın yapılacak feribot seferleri, fırtına nedeniyle 1 günlük askıya alındı.