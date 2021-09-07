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FETÖ'nün sınav yapılanmasına operasyon!
07.09.2021 - 08:41 | Son Güncelleme: 07.09.2021 - 08:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2011 yılı hakim/savcı sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı olan 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim/ savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde, 07/09/2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetö,fetö operasyon,
802358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/802358.aspx
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