Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da 1 araştırma göreclisi ile 2 üniversite öğrencisi FETÖ'den dolayı gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün "Askeri mahrem' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan talimat gereği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan 1 kişi ile 2'si üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 3 kişinin yakalanmasına yönelik bu sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi hastanede sağlık raporu ve Covid-19 testinin alınmasının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FETÖ'nün sınav yapılanmasına operasyon! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2011 yılı hakim/savcı sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı olan 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim/ savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde, 07/09/2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

40 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Firari FETÖ'cü Türkiye'ye girerken havaalanında yakalandı İstanbul’da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Y.M.K. adlı doktor, yurda girerken havaalanında yakalandı. FETÖ üyesi doktorun, Türkiye’de Aile Hekimliği’nde görev yaptığı öğrenilirken, aile hekimliğini kullanarak sağlık sektöründe faaliyet yapan hekimlerin ve hastaların tüm kişisel bilgilerini örgüte aktardığı ortaya çıktı.