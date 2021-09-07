Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösteren 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

PARA KARŞILIĞI AŞI KARTI VERİYORLAR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, Kovid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

6 HASTANE ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündemi değerlendiriyor. Kabil Havalimanı için süren görüşmelerle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz. Sivil havacılıklıktan ön ekibi gönderdik. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor. Katar'dan gelen ekiplerle süreç için çalışılıyor." dedi.

TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi Kayseri Şehir Hastanesi’nde yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın uygulandığı 36 kişi de herhangi bir yan etki görülmedi.

FETÖ'nün sınav yapılanmasına operasyon! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakim/Savcı sınavı soruşturması kapsamında 25 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.