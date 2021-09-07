Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütüne mensup oldukları iddiasıyla aranan ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 24 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri bugün sona erdi. Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKSUZ YARGILANDI

13 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı aktarıldı. Operasyon kapsamında firari olarak aranan Bylock kullanıcısı FETÖ/PDY mensubu 4 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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FETÖ'den 1 araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Askeri mahrem” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Samsun'da 1 araştırma görevlisi ile 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

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