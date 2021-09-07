Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB: 'Pençe Şimşek bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi' Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.