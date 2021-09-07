Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’den Kırgızistan’ın Covid-19 salgını ile mücadelesine destek geldi. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile görüştüğü bildirilerek, görüşmede sağlık alanında işbirliği ve Türkiye tarafından yapılan Kırgız-Türk Devlet Dostluk Hastanesi'nin yönetim konularının ele alındığı aktarıldı.

Büyükelçi Doğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kırgızistan’a 150 bin doz Covid-19 aşısı bağışlayacağını ifade etti.

"DOST TÜRKİYE HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Bakan Beyşenaliyev, Türkiye’nin salgınla mücadele ve vatandaşlara sağlık hizmetinin kalitesinin iyileştirilmesi için malzeme ve teknik temeli güçlendirmede Kırgızistan’a büyük destek verdiğini dile getirdi. Beyşenaliyev, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin hizmete başladığını ve bu sayede vatandaşların yurt dışına çıkmadan tedavi görebileceğini kaydetti. Türkiye’nin aşı desteğinde bulunma kararının sevindirici olduğunu söyleyen Beyşenaliyev, “Dost Türkiye halkına ve ülke yönetimine teşekkür ederim. Her doz aşı kurtarılan bir hayat” dedi.

Beyşenaliyev, kardeş Türkiye halkının desteğinin vatandaşların sağlığının korunması için önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.

Şehirlerarası yolculukta yeni dönem başladı! Yolculara aşı kartı soruldu Şehirlerarası seyahatlerde aşı kartı veya 48 saat içerisinde yapılmış PCR testi zorunluluğunun getirilmesinin ardından Kars-Ankara arası hizmet veren Doğu Ekspresinin yolcularına aşı kartı veya PCR testi sorulmaya başlandı.

Bakan Koca'dan Mu varyantı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mu varyantına ilişkin, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla, biz şu an bildiğiniz gibi toplamda aşılanma 62 milyondan 40 milyona doğru gitmiş oldu iki doz aşının yapıldığı. Dolayısıyla giderek bu sayının artışıyla ben giderek vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum“ dedi.