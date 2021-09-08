Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye’de bir sürücü kontrolünü kaybettiği otomobili ile bir iş yerinini duvarına çarptı. İki kişi ise ölümden döndü.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Dün sabah saat 08.00 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi’nde Kurtuluş Caddesi ve Eflatun Sokak’ın kesişim noktasında meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Renault marka otomobil, kaldırımda bekleyen ve yolda yürüyen iki kişinin arasından hızla geçerek iş yeri duvarına çarparak durabildi.

NEYE UĞRAKDIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Süratli otomobil kaldırımdaki ve yoldaki vatandaşları kıl payı teğet geçerken, kaldırımda beklediği sırada telefonla oynayan genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Otomobildeki sürücü ve yanındaki kadın ise araçtan hızla çıkarak arka koltuktaki bebeğin iyi olup olmadığına baktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpma sesi ile birlikte dışarı çıkan cadde üzerindeki esnaflar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir kadın ve bebek ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

“İKİ KİŞİYİ SIYIRMIŞ GEÇMİŞ”

Otomobilin çarptığı iş yeri sahibi Zekeriya Satılmış, “Sabah saatlerinde iş yerine geldiğimizde bir kaza oldu. Cadde yukarı taraftan gelen bir kadın freninin patladığını zannederek gelip deponun duvarına çarpmış. Yaralılar vardı ambulans gelerek hastaneye götürdü. Bizde de biraz maddi hasar oluştu ama karşı tarafta yaralı olduğu ve otomobilinde çok fazla hasar oluştuğu için ben kendim yaptırırım dedim. Arabanın freni tutuyordu galiba kadın paniklemiş. 2 kişiyi sıyırmış geçmiş Allah'tan onlara bir şey olmamış” dedi.

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