Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
YOTUBE ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPACAK
Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım korona virüsten hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım babasının ölümüyle yıkıldı. Salkım, "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı Bingöl'de korona virüse yakalanan ve hamile olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, “Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından korona virüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.
Ailesiyle korona virüse yakalandı! İlk sözü aşı olun oldu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde anne ve babasıyla korona virüs tedavisi gören Bedia Aşankeleş, aşı olmadığı için çok pişman olduğunu belirterek, aşı çağrısında bulundu.