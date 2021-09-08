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Türkiye ile Mısır İstişarelerinin ikinci turu sona erdi
08.09.2021 - 16:06 | Son Güncelleme: 08.09.2021 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır"
Etiketler : Türkiye-Mısır İstişareleri,
802498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/802498.aspx
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