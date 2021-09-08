Milli Savunma Bakanlığı Eren-2 Operasyonları kapsamında 4 bölücü örgüt mensubunu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 17 OLDU"
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu." dedi.
Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Akar: “İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" Milli Savunma Bakanı Akar terörle mücadelede kararlılık mesajı: “Artan bir tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımız sürüyor. Terör örgütünün tepesindekiler, sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de teslim olmaktan başka çaresi yok.” dedi.