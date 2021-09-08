Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri'deki Ergenekon davaları sırasında CHP Grup Başkanvekiliği görevini yürüten Muharrem İnce, o dönem katıldığı mahkemede bir üsteğmeni itmekle suçlanıyordu. Bugün görülen mahkemede karar çıktı. Karar göre İnce, 'kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÜSTEĞMENİ İTTİRMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde, Silivri'deki Ergenekon davaları sırasında, üsteğmeni ittirdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Silivri 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada İnce'nin avukatları hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İnce'nin avukatları ise, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.

5 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, İnce'yi mağdur O.M.'ye karşı 'kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçunu işlediği gerekçesiyle 5 ay hapse mahkum ederek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel ekranda hesaplaşalım Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yine CHP'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na sitem eden İnce " Partinin onurunu kurtardım ya. 20 senedir geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim başka ne kötülük yaptım ben size" dedi.

CHP’de bir Muharrem İnce istifası daha CHP Yalova Merkez İlçe Yöneticisi Erkan Balıkçı, partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce’yi desteklediğini açıkladı.

Muharrem İnce, CHP üyeliğinden istifa etti Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP üyeliğinden ayrıldı.

Muharrem İnce: Yalanın kurgu merkezi CHP Genel Merkezi CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’a karşı Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Merkezini iftira merkezi diye nitelendirdi. CNN Türk’te konuşan İnce partiyi bombaladı.