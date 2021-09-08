Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Yıldız Avcısı" (Guennol Stargazer) olarak bilinen 5 bin yıllık mermer tarihi eseri, kaçakçılar tarafından ABD'ye götürülmüştü. Türkiye'nin söz konusu eser için aötığı dava sonuçlandı. ABD yargısı, Türkiye'ye ait olan eserin iadesini kabul etmedi.

KÖKENİNİN TÜRKİYE'YE AİT OLDUĞU BİLİNİYOR

Türkiye'nin mermer idolün iadesi için New York'ta eseri satışa sunan Michael Steinhardt ve Christie's Müzayede Evi'ne açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, Kiliya tipi idollerin Anadolu dışında başka ülkelerde yapılan kazılarda bulunmamış olması, bu eserin devlet malı olması, Michael Steinhardt'ın mermer idolü Türkiye’den kaçırılan Lidya Hazineleri'ni sattığı bilinen JJ Klejman isimli tacirden satın almış olması ve duruşma sırasında Steinhardt'ın eserin kökeninin Türkiye olduğunu bildiğini inkar etmemesine rağmen iade talebini kabul etmedi.

ESER 11,5 MİLYON DOLARA SATILDI

Davaya bakan Hakim Alison Nathan, Türkiye'nin, tarihi eser 2017 yılında Christie's Müzaye Evi tarafından satışa sunulana kadar harekete geçmediğini ve dava açmakta geciktiğini gerekçe göstererek iade talebini reddetti.

Türkiye'den kaçırılan tarihi eser, New York'ta 2017'de Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14,5 milyon dolara satılmıştı.

Dolaptaki porselen kase tarihi eser çıktı! Mirasçıları servet kazandı İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde anne ve babanın ölümü sonrasında varisleri, evdeki eşyaları satışa çıkardı. Evdeki küçük yeşil kase ise 4 milyon TL'ye satıldı.

Tarihi eser kaçakçısı öğretmenin kasasından servet çıktı Türkiye’de suçtan elde edilen gelire yönelik olarak Adana merkezli 30 ilde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan çete lideri eski öğretmenin villasındaki kasadan servet çıktı.

ABD vatandaşı tarihi eserleri Türkiye'den kaçıracaktı Antalya Alanya'da tarihi eser kaçakçısı olan ABD'li şahsa operasyon düzenledi. Şahsın üzerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.