Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabah saatlerinde duyurusunu yaptığuı ve "Mücadelede simge bir gün" diyerek işaret ettiği müjdeyi açıkladı. Buna göre; üretimine başlanılan TURKOVAC aşısının bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştığı açıklandı. Aşının acil kullanım onayına sunulduğunu ifade eden Koca, onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçileceğini bildirdi.



TÜRKİYE'DE UYGULANAN AŞI MİKTARI 100 MİLYON DOZU AŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, "(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz, ortak ve büyük bir başarının adıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı." ifadesini kullandı.

Koca, "(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır." dedi.

"TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYINDA"

"Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi." bilgisini veren Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'muzun aşıda 'hatırlatma dozu'nu programa alması, olası büyük risklerin önünü kesmiştir." diyerek, "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz." ifadesini kullandı.

"MU VARYANTI İSTANBUL'DA"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

Koca, "Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller." ifadesini kullandı.

SAHTE AŞI KARTI/PCR TESTİ YAPTIRIMI

Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları ile ilgili, Bakan Koca, "Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim." dedi.

Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsediklerini belirten Bakan Koca, 12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtıklarını söyledi.

Bakan Koca, "Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı." şeklinde konuştu.

HATIRLATMA DOZU

Bakan Koca: "İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat artırmak mümkün." dedi.

Bakan Koca 18.00'de açıklamalarda bulunacak Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelede bugünün simge bir gün olduğunu belirterek saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.

Bakan Koca'dan üçüncü doz çağrısı Bakan Koca, ikinci doz aşı üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyulduğunu hatırlatarak, 6 milyon vatandaşın sırasının geldiğini söyleyip vakit kaybetmeden yapılması çağrısında bulundu.