Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü’nde düzenlenen Roket Yarışları’nı izlemek için gittiği Aksaray’da konuştu. “Bu gibi yarışmalar bir anlamda kâşiflerin çıkmasına ön ayak oluyor” diyen Bayraktar, otomotiv sektörünün ve bu sektörde büyük devrim sayılan elektrikli ve akıllı otomobillerin de böyle yarışmalardan doğduğunu söyledi.

"TALEPLERİ YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ"

Baykar’ın geliştirdiği insansız hava araçlarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, şöyle konuştu: İnsansız hava araçlarımıza tüm dünyadan büyük bir ilgi var. Özellikle İdlib ve Azerbaycan Karabağ harekâtlarından sonra bu ilgi çok arttı. Aslında Bayraktar TB2 insansız hava aracımız İdlib harekâtına (Bahar Kalkanı Harekâtı), Zeytin Dalı Harekâtı’na, Fırat Kalkanı Harekâtı’na ve son olarak da Azerbaycan’daki harekâta katıldığından dünyadan yoğun bir ilgi var hatta Bayraktar TB2 için ‘zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz’ diyebilirim. Baykar bu sayede gelirlerinin yüzde 70’inden fazlasını ihracattan elde ediyor. Şu ana kadar imzalanmış 10’dan fazla sözleşme var. Bunların bir kısmının ihracatı da gerçekleşti. Diğer taraftan Akıncı’ya da çalışıyoruz. Akıncı’nın ilk teslimatını gerçekleştirdik. Ona da yoğun bir ilgi var. Henüz o taleplere yanıt vermedik çünkü hava araçlarımızı teslim etmeyi ve kalifiye etmeyi bekledik. Şu anda Bayraktar TB2 alan her yerden, ihracat sözleşmesini imzaladığımız her yerden, artı başka ülkelerden de ilgi olduğunu görüyoruz. Akıncı daha gelişmiş bir sistem çünkü çok daha stratejik görevleri yapabiliyor. Biz de bir yandan Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı projemizi hızla geliştirmeye devam ediyoruz.

Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası Akıncı TİHA'lar, tüm uçuşlarında Erdoğan'ın gençlere ithaf ettiği ve tarihe not düştüğü mesajla havalanacak.

Dünya, AKINCI’yı konuşuyor Baykar tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), dünya gündeminde de büyük yankı uyandırdı.