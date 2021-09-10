Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Muradiye İlçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobili durdurdu.

3 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Durdurulan otomobilde yapılan aramada otomobilin bagajında yabancı uyruklu 3 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen otomobil sürücüsü Y.P. (39), aynı araçta bulunan A.T. (56) ve yabancı uyruklu S.H.H (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edileceği, organizatörlerin ise işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacağı belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve köpek timlerinin otomobilde inceleme yapmasına müteakip suçta kullanılan araç otoparka çekildi.

SON 1 AYDA 250 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Son 1 ayda yaklaşık 250 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları değerlendirilen 30 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 30 şüpheli şahıstan 12’si Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanırken, 18 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Bağcılar'da 47 kaçak göçmen yakalandı: Gözaltılar var Bağcılar’da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 47 kaçak göçmen yakalanarak sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayıtsız göçmenler toplanacak Mülteci politikası için hükûmet yeni bir yol haritası hazırlıyor. Şehirlerde toplu hâlde yaşamaları önlenecek. Kaçak mülteci çalıştıran işverenlere sıkı denetim geliyor. Suriye sınırındaki kamplarda hazırlıklar da hızlandırıldı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdiler, 25 göçmen yakalandı Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen, Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.