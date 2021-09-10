Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığını açıkladı.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." İfadelerini kullandı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 9’u FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığını ve yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıkladı.

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