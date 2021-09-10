Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezaevinden kaçan şüpheli şahıs Hatay’da yakalandı.

HATAY’DA YAKALANDI

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Antalya Cezaevinden firar ettiği tespit edilen ve hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşen hapis cezası ile hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından yakalama kararı bulunan T.T. isimli şahıs, Hatay’da yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanan firari sevk edildiği adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kınadan düğüne değil cezaevi gitti! İnternet üzerinden yürüttükleri kalpazanlıkla 700 bin liralık dolandırıcılık yapan kişilere düzenlenen operasyonda, suçlulardan biri kına töreninde yakalanıp gözaltına alındı.

3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti Trabzon'da geçtiğimiz günlerde 3 küçük kızını öldüren ve tutuklanarak cezaevine gönderilen imam Emre Göktaş, kaldığı hücrede intihar girişiminde bulundu.

Darbeci generaller cezaevinde rahatsızlandı 28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.