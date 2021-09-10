Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarını hain terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen ailelerin evlat çığlığı her geçen gün artıyor. Hakkari HDP İl Başkanlığı önünde toplanan acılı aileler, eylemlerinin 16. haftasında umutla direnmeyi sürdürüyor.



"PKK KAYBEDECEK ANNELER KAZANACAK"

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde "Hiçbir annenin yüreği yanmayacak, PKK kaybedecek anneler kazanacak" yazılı pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

Eylemlerinin 16. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Hakkari anneleri ve kadınları olarak toplandıklarını söyledi. Tüm Türkiye'nin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini ve yüreği yanık anneler olarak çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz; bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, birlikte çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Bizlerin sesini müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar ama hiçbir güç evlatlarımıza kavuşmamıza engel olamayacaktır. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz."

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra ayrıldı.

Evlat nöbetindeki annelerin acısı dinmiyor! Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan annelerin nöbet direnişi devam ediyor. HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 737'nci güne ulaştı. Evlat nöbeti tutan anne Solmaz Övünç, "Üç yıldır çocuk çalan partinin önündeyiz" dedi.

Evlat nöbeti bir aileyi daha evladına kavuşturdu Şırnak'ta evlat nöbeti tutan ailenin oğlu Metin, güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından ailesiyle buluşturuldu.

Nöbet tutan bir ailenin daha evladı teslim oldu Şırnak'ta bir süredir evlat nöbeti tutan Emine anne, dağa kaçırılan oğlu Metin'in güvenlik güçlerine teslim olmasıyla yavrusuna kavuşacağı günü bekliyor.