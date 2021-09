Türkiye Gazetesi

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 10 Eylül 2021 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.







İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ

Koronavirüs aşılama oranında yüzde 75'i geçen Erzurum ve Yozgat maviye döndü





Bakan Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada Pazartesi gününden itibaren bazı okullarda sağlık taraması yapılacağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. " dedi.



Bakan Koca'dan üçüncü doz çağrısı Bakan Koca, ikinci doz aşı üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyulduğunu hatırlatarak, 6 milyon vatandaşın sırasının geldiğini söyleyip vakit kaybetmeden yapılması çağrısında bulundu.