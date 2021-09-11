Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü gösterisinden bir rezalete imza atıldı. Menderes Bulvarı'ndaki törende, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit şubesince gerçekleştirilen temsilde, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kız zincire vuruldu. Skandal gösteride üstündeki çarşafı atan ve beyaz bir kıyafetle Türk bayrağı açan genç kızın güya özgürlüğü simgelediği iddia edildi. Zincire vurulan Türk kadının çağ dışı ve gerici olarak canlandırılması vicdanları yaralarken, büyük tepki çekti.

KAYMAKAM MERKEZE ALINDI

Balıkesir Valiliği, rezalet gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen icra edilen gösterinin töreni tartışmaya açacak nitelikte olduğu aktarılarak “Millî kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından mülkiye müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir" denildi.

ZİHİNLERDEKİ ENGELLER KALKMADI

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yaşanan olayın zihinlerdeki engellerin hâlâ kalkmadığını gösterdiğini ifade ederken AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ise Türk kadınına zincir vuran CHP ve iş birlikçisi ÇYDD’yi şiddetle kınadıklarını ifade etti. Başaran "Kendilerini çağdaş görenler, aslında karanlık zihniyetin temsilcileridir. CHP, kadınlarımızın onurunu ayaklar altına almıştır" dedi.

CHP’DEN AKLAMA ÇABASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Başka başlıklar altında tartışma konusu hâline getirilen hiçbir gündemi doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz" derken CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 'çağ dışı' gösteriyi aklamaya kalkıştı. Arslan "Bu bir mizansendir. Kimseyi rahatsız edecek bir şey yok. Ben çok anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

"EFELERİ KULLANDILAR"

AK Parti Edremit Meclis Üyesi Murat Tuna, programı protokolden izlediğini ve çarşaflı Türk kadının zincirli tasvirine oturduğu yerden isyan ettiğini söyledi. "Bitirin bu çirkefliği diye bağırdım" diyen Murat Tuna, protokolde oturan Kaymakam’ın tepkisiz kaldığını gördüm ve sinirim daha da arttı. Bu bir rezalet ve tarihimize, namusumuza hakarettir deyip kürsüyü yumrukladım. Benim dedelerim din için, namus için, vatan için şehit oldu. CHP'li Başkan 100 yıl önceki Yunan zulmünden daha büyük bir alçaklığa imza atarak bu millete olan kinini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Programa katılan efelerin de ahlaksız gösteride kullanıldığını belirten Murat Tuna “O grubun üyeleri ile de konuştum. Sadece Zeybek gösterisi sunacakları söylenmiş. Zincire vurulmuş çarşaflı kadın olayı onları da çok üzdü ve bundan haberleri olmadığını, kullanıldıklarını söylediler" diye konuştu.

Murat Tuna, CHP'nin son seçimi HDP desteği ile kazandığını vurgulayarak “CHP'li Belediye Başkanı bir yandan Millî Mücadele'nin ruhuna saldırırken diğer yandan bölücü Türk düşmanlarını sevindirdi. Onlara mesaj verdi. Bunu da bir sonraki seçim yatırımı olarak planladı" dedi. Külliye'den ve AK Parti yönetimi tarafından da arandığını belirten Murat Tuna, Türkiye ve dünyanın her yanından tebrik telefonu ve mesaj yağıyor. Ben 100 yıl önceki mücadeleyi savundum. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.