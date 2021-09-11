Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesin, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 13 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığına yazı gönderdi.

Genelkurmay Başkanlığı ise, mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.

Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.

GENERAL RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.

Personel Başkanlığının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi.

28 Şubat davasında yeni gelişme Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasının sanık avukatlarının itirazı üzerine dava dosyalarını yerel mahkeme olan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinden incelemek için istedi.

28 Şubat davası: Emekli generaller cezaevinde 28 Şubat davasında alınan müebbet hapis cezası kararları Yargıtay tarafından onandı. Hükmün kesinleşmesinin ardından davada yargılanan 14 sanık hakkında infaz süreci başlatıldı. Emekli Orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen generallerin rütbeleri de sökülecek.

28 Şubat mağdurları itibar iadesi istiyor 27 Mayıs darbesi mağdurlarının hakları için komisyon kurulması, 28 Şubat darbesi mağdurlarını da umutlandırdı. Öncelikle iadeiitibar isteyen mağdurlar, maddi kayıplarının giderilmesi için de 5.525 sayılı Kanun’da düzenleme talep ediyor.