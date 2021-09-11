Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib'ten şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan 2 askerimizin terör unsurlarınca başlatılan hain saldırıda şehit olduğu, 3 askerimizin de yaralandığı bildirildi.

YARALILARIN HASTANEDEKİ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Kuzey Irak'ta şehit düşmüştü! Cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi 10 Ağustos 2021 tarihinde Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada yaralanan ve GATA'ya kaldırılan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

MSB: “Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu” Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.