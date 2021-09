Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te 2 kahraman askerin şehit olduğu haberini duyurdu. Şehitlerden birinin Kayserili Onbaşı Mücahit Sınırtepe olduğu öğrenilirken, şehide dair ortaya çıkan detay, yürekleri yaktı. 4 yıl önce Kayseri'de gerçekleşen hain terör saldırısı sonrası, Türk bayraklı bir fotoğrafını paylaşan şehit Sınırtepe'nin, "Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et" diyerek dua ettiği görüldü.

Kayseri'de gerçekleşen bombalı terör saldırısının ardından 'Allah'ım sen bize şehitliği nasip et' diyerek dua ettiği ortaya çıktı.

Şehit Mücahit Sınırtepe'nin, Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırının ardından sosyal medya hesabından 'Allah'ım sen bize şehitliği nasip et' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

EVLENELİ HENÜZ 2 AY OLMUŞTU

Öte yandan, Şehit Mücahit Sınırtepe'nin yaklaşık iki ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.