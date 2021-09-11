Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nda savcı olarak görev yaparken, FETÖ’ye üye olma suçundan Hasan Candan (36) KHK ile ihraç edilerek hakkında dava açıldı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yargılama sonucu Candan hakkında FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Firari olan savcının yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

Şahsın Güvenevler Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit eden ekipler ardından düzenledikleri operasyonda Candan’ı kıskıvrak yakaladı. Firari savcı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.