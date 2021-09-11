Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın 07.00-09.10 saatleri arasında Boğaz hattındaki vapur seferlerinin yapılmayacağını açıkladı. Seferlerin, "Boğaziçi Triatlon Yüzme Yarışı" nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

07:00-09:00 ARASI SEFERLER YAPILMAYACAK

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Liman Başkanlığının, yarın yapılacak "Boğaziçi Triatlon Yüzme Yarışı" nedeniyle 07.00-09.10 saatleri arasında, İstanbul Boğazı'nı uluslararası, yarışma bölgesini ise ulusal deniz trafiğine kapattığı belirtildi.

İPTAL EDİLEN SEFER DURAKLARI

İBB Şehir Hatları AŞ'nin de bu saatler arasında Boğaz hattında sefer gerçekleştiremeyeceği ifade edilen açıklamada, bu seferlerin Anadolu Kavağı, Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Çengelköy, Beylerbeyi, Üsküdar, Rumeli Kavağı, Sarıyer, İstinye, Emirgan, Arnavutköy, Beşiktaş ve Eminönü olduğu kaydedildi.

İstanbul Boğazı’nda bazı vapur seferleri iptal edildi İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı’nda yaşanan yoğun sis nedeniyle birçok seferini iptal etti.

İstanbul’da gece hizmet verecek olan vapur seferleri başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs, otobüs ve metro seferlerinden sonra deniz ulaşımında da gece hizmet etmeye vermeye başladı. Şehir Hatları AŞ’ye ait vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.