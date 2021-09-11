Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sabahın erken saatlerinde Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

TOPLANTI SÜRÜYOR

Akar, burada sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi. Sahadaki son durum ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.

MSB acı haberi duyurdu! 2 Mehmetçik şehit oldu MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, intikal halinde olan mehmetçiğe saldırı düzenlendiğini ve saldırı sonucunda sonucunda iki kahraman askerin şehit, üç kahraman askerin ise yaralandığını duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.