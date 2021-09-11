Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bankalar Caddesinde 2 saat süren “Yaya Önceliği Denetimleri” kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

YOLLAR DENETLENDİ

Trafiğin yoğun olduğu Bankalar Caddesinde yaya geçitlerinin kullanımı denetlenirken, yayaların karşıdan karşıya geçişleri esnasında kuralları ihlal eden araçlar tespit edildi. 2 farklı ekibin görev aldığı uygulamada yaya geçidi üzerinde karşıdan karşıya geçen vatandaşlara yol vermeyerek yaya önceliği kuralını ihlal eden 11 araç sürücüsü belirlendi.

7 BİN 172 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yayalara öncelik tanımayan 11 araç sürücüsüne 652’şer liradan toplam 7 bin 172 lira ceza kesilirken, aynı uygulamada yaya geçidini kullanan vatandaşların geçişi esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne 314 lira ceza kesildi. Toplam 12 araç sürücüsüne 7 bin 486 lira cezanın kesildiği uygulama 2 saatlik sürenin ardından son buldu.

İstanbul'a yağmur düştü, trafik çilesi katlandı İstanbul'da erken saatlerde başlayan yağmurun etkisiyle sabah saatlerinde trafğin yoğunluğu yüzde 55 olara ölçüldü.

İstanbul’da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyesinde İstanbul’da akşam saatlerinde mesai saati bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaştı.

20 bin servis yola çıktı, trafik çilesi katlandı İstanbul’da 3 milyon öğrenci ve 200 bin öğretmen okula dönünce 20 bin servis de yollara çıktı. Zaten sıkışık olan İstanbul trafiği özellikle sabah ve okul çıkışı saatlerinde iyice çekilmez oldu. Uzmanlar, İBB’yi tedbir almaya çağırdı.