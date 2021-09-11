Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müsiad 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"MÜSİAD'ın kurulduğu 1990 yılı Türkiye'si kalkınma mücadelemizin en kritik en karakteristik dönemlerinden biridir. MÜSİAD çok daha büyük bir vizyonla yola çıkmıştır. Hak, hukuk, adalet, eşitlik, barış, güven, refah, mutluluk gibi milletimizin o dönemde milletimizin hasret çektiği medeniyet gereksinimlerini hamdolsun kısa sürede büyük mesafe kat etmiştir.

Salgın şartlarına rağmen atılan yenilikçi adımlar sanayicilerimize ve iş insanlarımıza olan güvenimizi artırdı.

MÜSİAD çatısı altında ülkesine hizmet veren tüm kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

"TÜRKİYE BU DEFA TRENİ KAÇIRMAYACAK"

Dünya bilim ve teknoloji devri yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık. Büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak. En ön tarafında hak ettiği yeri alacak. Türkiye geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve altyapı üstünde geleceğini inşaya odaklanmış durumda.

Türkiye hedeflerine kilitlenmiş vaziyette. Bu tabloyu tersine çevirmek için uğraşanlar yok değil ama başaramadılar."