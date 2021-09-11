Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib'te şehit olan Mücahit Sınırtepe'nin naaşı; Kalem Kırdı Camii'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere kortej eşliğinde Kartal Şehitliği'ne getirildi. Burada, şehitliğe giren acılı eş Sevinç Oğuz Sınırtepe, şehit mezarlarını görünce gözyaşlarına boğuldu.

"KORKTUĞUM BAŞIMA GELDİ"

Sınırtepe, "Korktuğum başıma geldi. Ağabeylerim Mücahit’i getirdim size. Bir gün ben de geleceğim yanına Mücahit. Daha hiç doyamadık ki birbirimize. Eşim gitti. Biz daha 2.5 aylık evliydik. Bugün izne gelecekti gelemedi" dedi.

"ÇİÇEĞİ BURNUNDA GİDEN KUZUM"

Duaların ardından Şehit Mücahit Sınırtepe toprağa verildi. Vali Şehmus Günaydın, Şehit Babası Faruk Sınırtepe'ye oğlunun fotoğrafını ve Türk Bayrağı'nı teslim etti. Oğlunun fotoğrafını eline alan Anne Suzan Sınırtepe, oğlunun fotoğrafını öperek, "Çiçeği burnunda giden kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit olmak için ettiği dua 4 yıl sonra kabul oldu İdlib'te meydana gelen hain pusu sonrası şehit olan Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin, 4 yıl önce sosyal medya hesabından, Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası şehit olmak için dua ettiği bir gönderi paylaştığı ortaya çıktı.

Şehit oğlu küçük Mete, şimdi de annesiz kaldı Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden şahsın şehit eşi olduğu ortaya çıktı.