Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 11 Eylül 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." dedi.









10 Eylül 2021 koronavirüs tablosu Son tablo az önce geldi, 10 Eylül günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.



9 Eylül 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi de hayatını kaybetti.