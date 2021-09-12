Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Acılı şehit eşi: "Ağabeylerim Mücahit'i getirdim size" Kayseri'de toprağa verilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin eşi Sevinç Oğuz Sınırtepe; eşinin toprağa verileceği şehitliğe girince gözyaşlarına boğuldu. Şehit mezarlarını gören acılı şehit eşi, "Korktuğum başıma geldi, ağabeylerim Mücahit'i getirdim size" dedi.

MSB acı haberi duyurdu! 2 Mehmetçik şehit oldu MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, intikal halinde olan mehmetçiğe saldırı düzenlendiğini ve saldırı sonucunda sonucunda iki kahraman askerin şehit, üç kahraman askerin ise yaralandığını duyurdu.