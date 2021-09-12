Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Yüz yüze eğitimle birlikte başlayan hareketliliğin salgının seyrine etkisi bu haftadan itibaren görülecek. Uzmanlar, okulların açılması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanabileceğini belirtirken, salgına karşı tek silah olarak gösterilen aşılama konusunda ise bir türlü istenen seviyeye ulaşılamıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm imkânların seferber edilmesine rağmen, aşı sürecini tamamlayanların toplam nüfusa oranı yüzde 50’yi bile bulmadı. Bugüne kadar iki doz Sinovac aşısı olan 15 milyon kişiden 9,3 milyonu üçüncü dozunu yaptırdı. Kalan 6 milyon civarında kişi ise hatırlatma dozu uygulanmadığı için ‘aşısını tamamlamayan’ grupta yer alıyor. Sinovac aşısında üç aydan sonra koruma azaldığı ve üçüncü dozlarını da yaptırmadıkları için, bu grupta yer alan özellikle 65 yaş üstü kişilerden hastanelere başvurular da artmaya başladı. Bugüne kadar 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık 11 milyonu hiç aşı olmazken, yine 11 milyona yakın kişi de ikinci dozlarını yaptırmadı.

TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI ZOR

Bu rakamlara, üçüncü dozunu yaptırmayanların sayısı da eklenince Türkiye’de toplam nüfusta aşılama sürecini tamamlayanların oranı yüzde 40’lara kadar düşüyor. Uzmanlar "22 milyon hiç aşı olmayan ve 2. dozu yaptırmayan kişiye üçüncü dozun uygulanmadığı 6 milyon kişi de eklenince aşısı tamamlanmamış 28 milyon kişi oluyor. Toplam nüfusa göre aşısı tam olanlar yüzde 50’ye bile ulaşmıyor. Bu oranlarla toplum bağışıklığını sağlamak mümkün değil” değerlendirmesini yapıyor. Uzmanlar, toplum bağışıklığından söz edilebilmesi için nüfusun tamamının baz alınmasını ve toplam nüfusun en az yüzde 80’inin aşı sürecinin tamamlanmış olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Eğitimin devamı için aşılama şart Delta varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte dünya ülkeleriyle paralel olarak ülkemizde de çocuklarda enfeksiyon vakalarının arttığına dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, yeni eğitim döneminin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için çocukların da aşılanması gerektiğini söyledi.

Covid-19’da aşılama yaşı 15’e düştü Yeni düzenleme ile sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere de dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.