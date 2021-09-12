İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.