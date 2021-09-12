İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
12.09.2021 - 09:44 | Son Güncelleme: 12.09.2021 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler : diyarbakır,terörist,
802942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/802942.aspx
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