Denizli’nin Buldan ilçesi Beyler Mahallesinde yangın meydana geldi
EV VE ARAÇLARA SIÇRADI
Gece saatlerinde mahalle muhtarına Mehmet Akgün'e ait olduğu öğrenilen samanlıkta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, eve ve park halindeki araca sıçradı.
500 BALYA SAMAN KÜL OLDU
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın sonra bin 500 balya bulunan samanlık, yanında bulunan tek katlı ahşap ev ve bir otomobil küle döndü.
YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı detaylı inceleme ardından kesinlik kazanacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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