Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’a gitti. İlçedeki son durumu inceleyen Bakan Soylu, daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantının ardından konuşan Soylu, selde kaybolanların akıbetine ilişkin açıklamada bulundu. Süleyman Soylu “11 Ağustos’ta Bozkurt’ta 453 kilogram yağış düştü. İnsanımızın ve yaptıklarımızın da çaresiz kaldığı bir tablo ile bizleri karşı karşıya bıraktı. Hem Kastamonu’yu hem Sinop’u hem de Bartın’ı etkiledi. İnsan hayatında zor günler, zor geçen geceler vardır, benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi. 82 vatandaşımız hayatını kaybetti, onları defin ettik. 15 vatandaşımızın arama çalışmaları 459 personelle havadan, karadan ve denizden halen devam ediyor. Kayıp vatandaşları bekleyenlere sabır diliyorum” dedi.

“60 BİN KAMYON ÇAMUR TAŞINDI”

Bakan Soylu, facianın boyutunu artıran tomruklara ilişkin de “Denizden, sel sularıyla gitmiş 65 bin metreküp tomruk çıkarıldı. Ayrıca 25 bin kamyon Bozkurt’tan, 35 kamyon da diğer bölgelerden çamur taşındı. Kapanan 143 köy yolu ve 416 bağlı yolu açıldı” diye konuştu.

“AVRUPA’DA SEL OLDU, HERKES YALNIZ KALDI”

Soylu, sel bölgesine yapılan yardımlara ilişkin de “Şu ana kadar üç şehre gıda, eşya, kira, taşıma yardımı ve iş yerlerindeki hasarların yüzde 50’sinin karşılanması kaydıyla vatandaşımıza toplam 203 milyon 325 bin 396 lira nakdi yardım yapıldı. Bunlara araç yardımları da dâhil. İşyeri sahiplerimizin yüzde 50’lilik kısmına da önümüzdeki günlerde kendilerine aynı şekilde gönderilecek. Bütün kurumlarımızın sadece Kastamonu’daki acil müdahale yardımları 470 milyon liradır. Buna Sinop ve Bartın’ı eklediğimizde ise 720 milyon lira nakdi karşılığı olan burada yolundan köprüsüne kadar nakdi yardımlarına kadar bir harcama gerçekleşti. Gerek ayni yardımlar gerekse nakdi yardımlar konusunda milletimizin cömertliğine her zaman şükranız. Bugün dayanışmanın, milletimizin asaletinin, birliğimizin, zor günlerde elini taşın altına koymanın ve zarar gören insanımıza sahip çıkmanın bir neticesidir. Avrupa’da seller oldu herkes yalnız kaldı, biz hiçbir şeye bakmadık” ifadelerini kullandı.

“SELİN TOPLAM MALİYETİ 5.8 MİLYAR LİRA”

Şu ana kadar AFAD hesaplarına toplam 390 milyonun üzerinde bağış geldiğini söyleyen Soylu “Bu sırada illerimizin valiliklerimizin açtığı özel bağış hesapları bulunuyor. Bunlara da toplam 60 milyon bağış geldi. Yani 450 milyon lira bağış gelmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 3 noktada sanayi sitemiz yıkılıyor. İnşallah bu yıkılan sanayi siteleri yakın bir zamanda sahiplerine teslim edilecek. Bizlere taahhüt edilen ya da gelecek olan paralarla birlikte yaklaşık 1 milyar 25 milyon açılan bağış kampanyası sonucu ulaşılan bir miktar olacak. Yaklaşık şu ana kadar 100 üzerinde bina yıkıldı. 587 bin bağımsız bölüm ağır hasarlı, yıkık ya da acil yıkılacak. Yani binin üzerinde konut yapılacak. Bu da maliyetin içerisinde oluyor. Toplam şu anda hesap ettiğimiz maliyet 5.8 milyar liradır. Bu rakam içerisinde bazı bakanlıklarımızın yatırımları yok, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hasar tespitleri bulunmuyor. Bunlar yapılmaya başlandıktan sonra nasıl maliyetler önünüze çıkacak bu da bir muamma. Şu ana kadar sel bölgesinde toplam 3 bin 468 araç zarar gördü” şeklinde konuştu.

“1 YIL SONRA BOZKURT BAMBAŞKA OLACAK”

1 yıl sonra Bozkurt’un yeni yetişen çocuklarını ve afet bölgelerinin geçmiş yıllara göre çok daha avantajlı olacağını, fırsatlarının çok daha iyi olacağını, tüm imkanların burada sunulmuş bir şekilde yaşayabileceklerini hem umut hem de hayal ediyorum. Çocuklarımızın da gençlerimizin de buna hakkı vardır. Sel bölgesindeki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, bundan sonrada bir elimiz buralarda olacak. Buralara sık sık sürekli gelip gideceğiz.