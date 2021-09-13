Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde "mahrem imamlık" yaptığı öğrenildi.

Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle geçen yıl ciddi kan kaybeden özel okullar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemle ilgili olarak “Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" açıklamasının ardından pandeminin yaralarını sarmaya başladı. Okulların yeniden kapanmayacağı yönündeki açıklamaların ardından veliler, kayıt için özel okullara yöneldi.

FETÖ’den aranan eski savcı, polis operasyonuyla yakalandı FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski savcı Hasan Candan, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen polis operasyonu ile yakalandı.