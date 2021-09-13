Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Van emniyet ekiplerinin 6 Eylül ve 12 Eylül 2021 tarihleri arasında otel, metruk binalar ve araçlara gerçekleştirdiği operasyonda 299 düzensiz göçmen yakalanırken 15 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan çalışmada otel, ev ve araç sahipleri ile organizatörler hakkında gerekli adli işlemlerle birlikte 135 bin 325 TL idari para cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 9 araca el konuldu.