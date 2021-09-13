Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Erdoğan, "Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferler Başkent'i tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana "Dur" diyerek İstiklal'le sonuçlanacak Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"ASKERLERİMİZ ZAFER KESİNLEŞENE KADAR AYNI AZİMLE MÜCADELE ETMİŞTİR"

Bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. 1 yıl sonra 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesi ile sonuçlanmıştır.

BU BÖLGEYİ TARİHİ MİLLİ PARK İLAN ETTİK

Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da halihazırda 7 anıt şehitliğimiz bulunuyor. Bu bölgeyi tarihi milli park ilan ettik. Kapsamlı çalışma başlattık. Çarpışmaların yaşandığı bölgeleri, ziyaretçi merkezleri, müzelerle donattık.